POL-PIBIN: Betrunkener aus dem Verkehr gezogen

Bingen (ots) - Bingen, Schultheiß-Kollei-Straße, 14:09 Uhr. Der ansässige Baumarkt meldete einen amtsbekannten Mann, der trotz Hausverbot soeben wieder das Geschäft verlassen hatte. In der Vergangenheit hatte er einen Ladendiebstahl begangen; es wurde vermutet, dass er auch dieses Mal wieder zugeschlagen hatte. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den Beschuldigten in der Saarlandstraße an. Im Rucksack befanden sich ein Trennschleifer und ein Fahrradcomputer in ...

