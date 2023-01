Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl von Baustelle

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Aus der Lagerhalle einer Baustelle in der Jovanka-Bontschits-Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (20.1.) und Sonntagnachmittag (22.1.) unter anderem eine Kabeltrommel im Wert mehrerer Tausend Euro entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell