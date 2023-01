Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt-Nord: Bürogebäude im Fokus Krimineller

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt

Ein Bürogebäude im Butzbacher Weg geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus Krimineller. Zwischen Freitag (20.1.) und Montag (23.1.) versuchten die Täter gewaltsam zwei Fenster des Hauses zu öffnen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise und nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie nicht in die Räume. Der von den noch Unbekannten verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

