LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit Blutentnahme

Erfurt (ots) - Zwei Stunden musste gestern in Erfurt eine Kreuzung in Folge eines Verkehrsunfalls voll gesperrt werden. Ein 52-jähriger Mazda-Fahrer hatte gegen 14:00 Uhr in der Straße Am Herrenberg eine rote Ampel übersehen. Er kollidierte mit einem 67-jährigen Seat-Fahrer, welcher von der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Wilhelm-Wolff-Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Mazda und ...

