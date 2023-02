Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Landstraße / Stroot;

Unfallzeit: 09.02.2023, 19.00 Uhr;

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Heek einen Leichtkraftradfahrer erfasst, der in dessen Folge stürzte. Die Heekerin war gegen 19.00 Uhr auf der L 573 (Ahauser Landstraße) in Fahrtrichtung Ahaus unterwegs. Im Bereich der Einmündung Stroot wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Gronauer in ein Krankenhaus. Ob der Motorradfahrer das Abblendlicht eingeschaltet hatte, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ck)

