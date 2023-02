POL-BOR: Ahaus - Fahrzeuge auf Parkplatz zerkratzt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Ridderstraße; Tatzeit: zwischen 09.02.2023, 22.30 Uhr, und 10.02.2023, 05.55 Uhr; Aus einem metallverarbeitenden Betrieb in Ahaus haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag unter anderem Kupfer entwendet. Auf das Firmengelände an der Ridderstraße gelangten die Täter über ein Nachbargrundstück. Sie brachen dort zunächst ein Rolltor auf, schnitten ein Loch in einen Zaun und öffneten dann ...

mehr