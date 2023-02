Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer touchiert Radfahrerin

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Feldkamp;

Unfallzeit: 09.02.2023, 15.50 Uhr;

Die Einschätzung einer 85-Jährigen, dass sie gefahrlos ein Fahrrad überholen könne, war falsch. Die Autofahrerin war am Mittwoch gegen 15.50 Uhr auf der Straße Feldkamp in Richtung Füchter Straße unterwegs, als sie eine Radfahrerin überholen wollte. Da jedoch Gegenverkehr auf sie zukam, lenkte sie leicht nach rechts. Dabei touchierte sie mit dem Außenspiegel die 17 Jahre alte Gronauerin, die in dessen Folge stürzte. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. (db)

