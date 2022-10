Polizei Köln

POL-K: 221012-5-K Mann nach Überfall auf Sonnenstudio in Köln-Zollstock festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf ein Sonnenstudio am Dienstagmittag (11. Oktober) in der Herthastraße in Köln-Zollstock hat die Polizei noch am Tatort einen Mann (33) festgenommen, nachdem zwei Zeugen (49, 55) den Ausgang blockiert und die Polizei verständigt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 33-Jährige gegen 11.45 Uhr das Sonnenstudio in den Zollstock-Arkaden betreten und von der 57-jährigen Mitarbeiterin Geld gefordert haben. Der Mann griff selbst in die offene Kasse und wandte sich zum Ausgang, an dem jedoch die beiden Zeugen standen. Die eintreffenden Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch im Sonnenstudio fest. Der polizeibekannte Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittler prüfen in diesem Zusammenhang, ob der Mann auch für weiter Überfälle im Bereich Zollstock verantwortlich sein könnte.(sw/cs)

