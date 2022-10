Polizei Köln

POL-K: 221012-4-K Flüchtender Ladendieb wählt schlechtes Versteck

Köln (ots)

Ein flüchtender Ladendieb (27) hat sich gestern Nachmittag (11. Oktober) in Köln-Höhenberg ein äußerst schlechtes Versteck ausgesucht, als er zwischen zwei geparkten Autos in die Hocke ging. Denn bei einer vermeintlich unauffälligen schwarzen Limousine handelte es sich um einen Zivilwagen des Einsatztrupps Verkehr der Polizei Köln. Zu allem Ärger für den Dieb kam hinzu, dass die Tat des sich verfolgt fühlenden 27-Jährigen in dem Supermarkt überhaupt nicht bemerkt worden war. Gleichwohl waren die beiden Polizisten, die in ihrem geparkten Fahrzeug saßen, unmittelbar misstrauisch. Denn 25 Packungen Nuss-Pralinen, für die der Verdächtigen zudem keinen Kassenbon vorzeigen konnte, schienen selbst für ein notorisches "Schleckermaul", das einen Wintervorrat an Süßkram anlegen wollte, eine verdächtig überdimensionierte Menge. Nach einem Blick in die Videoaufnahmen der Überwachungskameras der nahegelegenen Supermarktfiliale auf der Olpener Straße war klar, dass der Ertappte die Waren in eine große Plastiktüte gesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen hatte. (cs/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell