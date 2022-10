Polizei Köln

POL-K: 221012-3-K Alkoholisierter 15-Jähriger driftet mit BMW in geparkte Autos

Köln (ots)

Alkoholisiert, ohne Fahrerlaubnis und mit überhöhter Geschwindigkeit ist ein 15-Jähriger laut Zeugenangaben am Dienstabend (11. Oktober) in Köln-Meschenich gegen zwei geparkte Autos gedriftet. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den blauen BMW 320 I sicher. Neben Ermittlungen gegen den 15-Jährigen wegen eines verbotenen Rennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schrieben die Polizisten auch eine Anzeige gegen den Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz gesessen und die Fahrt zugelassen hatte.

Nach ersten Ermittlungen beschleunigte der Jugendliche gegen 23.30 Uhr auf der Straße "Am Rondorfer Pfad" den BMW stark. An der Einmündung zur Straße "An der Fuhr" soll er die Handbremse gezogen haben, sodass das Heck ausgebrochen und er gegen die Autos geschleudert war. Beide Insassen flüchteten zunächst vom Unfallort, kehrten jedoch kurz darauf zurück und räumten gegenüber den eingetroffenen Polzisten die Fahrt ein. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell