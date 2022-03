Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahmen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

07. März 2022 | Kreis Stormarn - 03.03.2022 - Ahrensburg

Am Donnerstag (03.03.2022) konnten Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg nach einem Wohnungseinbruch in der Stormarnstraße drei Tatverdächtige festnehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es am 03.03.2022 in der Zeit zwischen 16:00Uhr und 20:00Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Hierbei gelangten die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 500 Euro geschätzt. In Tatortnähe konnten durch Polizeibeamte drei albanische Männer (21 Jahre, 21 Jahre und 27 Jahre) festgestellt werden, die Aufbruchswerkzeug bei sich führten und im Verdacht stehen, den Einbruch in der Stormarnstraße begangen zu haben. Die Kriminalpolizei Ahrensburg prüft aktuell, ob die Personen auch für die Einbrüche in Ahrensburg in den letzten Tagen verantwortlich sind.

Die Personen wurden festgenommen und am Freitag (04.03.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Gegen alle drei Beschuldigte wurde Haftbefehl erlassen, sie befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell