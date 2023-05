Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallhergang - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Bingen, 25.04. - 28.04., Flurstraße. Ein Mann parkte seinen blauen Ford Fiesta mit BIN-Kennung am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr stellte er an der Rückseite einen Unfallschaden fest: Der linke hintere Kotflügel war eingedrückt und es befanden sich gelbe Farbanhaftungen an dem PKW. Um Hinweise auf den Verursacher wird gebeten!

