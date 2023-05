Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss und Fahrersitz-Wechsel

Bingen (ots)

Bingen, 04.05., Kempter Weg, 01:08 Uhr. Bei einer nächtlichen Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen männlichen PKW-Fahrer aufmerksam, der in Richtung A60 fuhr. Bei der folgenden Kontrolle saß auf dem Fahrersitz nun plötzlich eine blonde Frau, der Mann auf dem Beifahrersitz. Keiner der Insassen konnte einen Führerschein aushändigen, dafür aber kam den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Auf Nachfrage leugneten beide den Fahrerwechsel. Bei dem Mann ergab sich ein Alkoholwert in Höhe von 1,12 Promille. Da die Frau plötzlich über einen Asthma-Anfall klagte, orderten die Beamten einen Rettungswagen. Bei der Suche nach dem Führerschein fanden die Polizisten in der Jacke der Frau eine Metalldose mit grünen pflanzlichen Anhaftungen; im Handschuhfach außerdem eine Pipettendose mit weißen Pulveranhaftungen. Beides wurde sichergestellt. Der Mann wurde zwecks Blutprobe zur hiesigen Dienststelle gebracht; die Beifahrerin kam zur weiteren Behandlung und ebenfalls Blutprobe in ein Krankenhaus.

