Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Bedrohung mit asiatischem Katana Samurai Schwert

Bingen (ots)

Am Samstag, dem 13.05.2023, gegen 20.oo Uhr kam es im Stadtteil Bingerbrück zu einer Streitigkeit zwischen einem 32 jährigen und einem 34 jährigen Mann. Im Verlauf dieser Streitigkeit, die sich in einem Innenhof abspielt, bedrohte der 32 jährige Binger Mann seinen Kontrahenten mit einem asiatischen Katana Schwert durch ein geöffnetes Fenster. Im Verlauf der darauffolgenden Durchsuchung konnte das beschriebene Schwert sichergestellt werden, der Beschuldigte räumte die Tatbegehung in Folge des Streites ein. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt.

