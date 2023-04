Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Streifenwagen - Polizei sucht Zeugen

Espelkamp (ots)

Grob verkehrswidrig und rücksichtslos raste am Ostermontag ein Mercedes-Fahrer mit seinem hochmotorisierten Wagen entlang diverser Straße rund um Espelkamp. Hierbei kam es glücklicherweise zu keinem Unfall. Für das eingeleitete Ermittlungsverfahren erhoffen sich die Beamten nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen nach fuhr der bisher Unbekannte mit einem dunkelgrauen AMG-Mercedes gegen kurz nach 14 Uhr die Isenstedter Straße aus Richtung Espelkamp kommend. In Höhe Lange Straße überholte der mit hoher Geschwindigkeit zwei Autos. Nur mittels Vollbremsung konnte eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung einen Unfall verhindern. In der Folge wendeten die Einsatzkräfte ihren Wagen und folgten dem Flüchtenden mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. In Höhe der Hauptstraße zeigte ein bisher unbekannter Radfahrer den Beamten an, dass der Raser abgebogen sei und seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 239 fortgesetzt habe. Als sich die Polizisten der Kreuzung zur Bremer Straße näherten, zog der Flüchtende auf der Linksabbiegespur an wartenden Fahrzeugen vorbei und bog bei Rotlicht nach rechts auf die Bundesstraße ein und fuhr anschließend zum Teil mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h. Kurz nachdem der Mercedes seine Fahrt auf der Osnabrücker Straße (L 770) in Richtung Twiehausen fortsetzte, verliert sich seine Spur.

Da zum Vorfallzeitpunkt in dem Bereich reger Ausflugsverkehr herrschte, erhoffen sich die Ermittler Zeugenhinweise. Hierbei ist für die Beamten jede Information hilfreich. Hinweise richten Sie bitte unter Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell