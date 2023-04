Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kupferkabel aus Trafohaus gestohlen

Lübbecke (ots)

Auf Kupferkabel abgesehen hatten es unbekannte Täter in Lübbecke-Nettelstedt. Sie entwendeten Kabel im Wert von etwa 2.000 Euro aus einer Transformatorenstation im Wiehengebirge.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem in einem Waldstück liegenden Gebäude der Energieversorgung an der Schnathorster Straße. Dort trennten die Kupferdiebe einige Meter von dem 10 Kilovolt Kabel ab. Nachdem der Diebstahl am Mittwoch (12. April) durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke festgestellt wurde, benachrichtigte dieser die Polizei. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 20. März und dem 12. April liegen. Aufgrund der Tatausführung geht die Polizei davon aus, dass die Täter über technische Fachkenntnisse verfügen. Dennoch begaben sie sich in Gefahr, da in Transformatorstationen die elektrische Energie der Verteilnetze von mehreren tausend Volt (Mittelspannung) auf die in Haushalten benötigten 230 beziehungsweise 400 Volt (Niederspannung) umgespannt wird. Folglich ist der Zutritt nur Elektrofachkräften und elektronisch unterwiesenen Personen erlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer seit dem 20. März im Bereich des Trafohäuschens verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Abttransort des Diebesgutes gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell