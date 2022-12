Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Böllerwurf auf geparktes Fahrzeug

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, 30.12.2022, gegen 01.30 Uhr, erschien ein 22-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Altenkirchen. Er äußerte, von mehreren Personen verfolgt zu werden. Von den Polizeibeamten konnte dann in Erfahrung gebracht werden, dass der junge Mann zuvor in Altenkirchen, Kölner Straße, zwei Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Fahrzeug auf ein geparktes, aber voll besetztes, Fahrzeug geworfen hat. Die Insassen dieses Fahrzeuges nahmen daraufhin die Verfolgung des Werfers auf. Dieser erschien dann, wie auch die Verfolger, bei der Polizei in Altenkirchen. Durch den Böllerwurf wurde weder eine Person verletzt noch das Fahrzeug beschädigt. Es erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den Böllerwerfer.

