Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Etzbach (ots)

Am Donnerstagabend, den 29.12.2022 kam es auf der K59, in der Nähe von 57539 Etzbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer überfuhr ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend auf den Parkplatz des REWE-Markts in Hamm (Sieg). Der Fahrer machte auf die Unfallzeugin und Mitteilerin des Vorfalls einen alkoholisierten Eindruck. Nach Ansprache durch diese fuhr der 39-jährige Mann in Richtung Etzbach noch vor Eintreffen der Polizei davon. Das beschädigte Fahrzeug und der stark alkoholisierte Unfallverursacher konnten schließlich durch die Polizei in einem Wohngebiet aufgefunden werden. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,56 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

