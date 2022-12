POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L276

Linz am Rhein (ots) - Am heutigen Tag wurde ein 63-jähriger Mann Opfer eines Betruges. Der Geschädigte erhielt zunächst eine SMS in der ihm suggeriert wurde, dass es sich um seine Tochter handelte, welche eine neue Nummer habe. In einem darauf folgenden Chat via WhatsApp bat die vermeintliche Tochter um finanzielle Hilfe, da es dieser nicht möglich sei entsprechende Rechnungen nicht direkt bezahlen zu können. Es ...

mehr