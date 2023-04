Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Petershagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen verletzt wurden, kam es am Mittwochabend auf der B 482 in Höhe Windheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine 78-Jährige aus Petershagen gegen 18.15 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Lahde kommend in Fahrtrichtung Windheim. In Höhe der Kreuzung Heerstraße beabsichtigte die Frau mit ihrem Toyota nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volkswagen. Dessen 24-jähriger Fahrer aus Petershagen sowie sein 19-jähriger Beifahrer waren zeitgleich auf der Bundesstraße in Richtung Lahde unterwegs und konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge des Aufpralls schleuderte die Linksabbiegerin noch gegen mehrere Verkehrszeichen und kam mit ihrem Wagen auf einem umfriedeten Grundstück zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Seniorin schwer verletzt. Durch Rettungskräfte der Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau mithilfe einer Hydraulikschere aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht werden. Die beiden Insassen des Volkswagens wurden leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung am Abend wieder verlassen.

Aufgrund der Unfallschäden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell