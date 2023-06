Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickdiebe machen Beute - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (15.06.2023, 09:20 Uhr) stahlen zwei bislang Unbekannte Schmuck von hohem Wert. Zwei Männer klingelten an der Wohnung einer Seniorin an der Neviandtstraße und gaben vor, Mitarbeiter eines Kommunikationsunternehmens zu sein. Unter dem Vorwand einen Anschluss überprüfen zu müssen verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte einer der beiden die 85-Jährige in ein Gespräch, während der andere die übrigen Räume nach Wertgegenständen durchsuchte. Nachdem die Täter sich in unbekannte Richtung entfernt hatten, stellte die Seniorin den Diebstahl mehrerer Schmuckstücke fest und alarmierte die Polizei. Beide Täter sind zwischen 30 und 35 Jahren alt. Einer ist circa 180 bis 185 cm groß und hat schwarze Haare. Ein weiterer ist 165 cm bis 175 cm groß, trug eine Baseballkappe und hat auffallende Tätowierungen am linken Arm. Die Polizei bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

