Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diverse Sachbeschädigungen am Wochenende

Lingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Stadtgebiet Lingen zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter haben in der Schützenstraße, Kaiserstraße und der Marienstraße mehrere Pkw sowie Scheiben von Gebäuden vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. Zudem haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, zwischen 2 und 4 Uhr in der Jägerstraße und in der Waldstraße die Außenspiegel mehrere Fahrzeuge beschädigt bzw. mutmaßlich abgetreten. Außerdem wurden auch hier die Fahrzeuge mit Steinen beschädigt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insagesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter 0591 / 87215 in Verbindung zu setzen.

