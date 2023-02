Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg/Meppen/Nordhorn/Lingen - Präventionsprojekt "Abgefahren - Wie krass ist das denn" wieder auf der Bühne

Papenburg/Meppen/Nordhorn/Lingen (ots)

In diesem Jahr war es nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder so weit. Das preisgekrönte Präventionsprojekt "Abgefahren - Wie krass ist das denn" und das damit einhergehende Bühnenstück konnten nun wieder vor insgesamt knapp 4000 Schülerinnen und Schüler in den Theatersälen und Foren in Papenburg, Meppen, Nordhorn und Lingen präsentiert werden (siehe Fotos). Zur Zielgruppe der Veranstaltungen gehören vor allem junge Fahranfänger zwischen 17 und 24 Jahren. Am Beispiel schwerer, meist tödlicher Verkehrsunfälle mit regionalem Bezug, wird den jungen Zuschauern der Zusammenhang zwischen Fehlern im Straßenverkehr und den damit einhergehenden Konsequenzen aufgezeigt. Neben Vor- und Nachbereitungsmodulen an den Schulen, ist es vor allem die direkte Konfrontation mit den Beteiligten solcher Verkehrsunfälle, die bei den Schülern nachhaltige Wirkung entfalten soll. Neben Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder Notfallseelsorgern, kommen auch direkte Unfallbeteiligte oder Angehörige der Verstorbenen zu Wort. Seit 2013 werden jährlich mehrere tausend Schülerinnen und Schüler der elften Klassen und der Berufsschulen aus dem gesamten Injektionsbereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim dazu eingeladen. Zwischenzeitlich gab es in der Pandemiezeit eine Projektalternative in Form einer Videopräsentation mit einem anschließenden Reflexionsangebot im digitalen Klassenraum.

