Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 9. oder 10. Februar kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines Ford befuhr gegen 19:15 Uhr den Parkplatz eines Fitnesscenters an der Straße "Burenweg". Hierbei beschädigte er einen dort geparkten schwarzen Audi TT. Der Fahrer des Ford entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Aufsicht des Fitnesscenters gemeldet. Die Polizei bittet diesen, aber auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

