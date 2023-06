Polizei Wuppertal

POL-W: W Außergewöhnliche Verkehrskontrolle in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (16.06.2023, 14:45 Uhr) konnten im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Straftaten erkannt werden. Ein 51-Jähriger war mit einem Opel Corsa auf der Hauptstraße in Cronenberg unterwegs. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten beschleunigte er seine Fahrt und versuchte sich der Kontrolle offensichtlich zu entziehen. In der Straße Dörkesdohr hielt er sein Fahrzeug letztlich an. Nach bisherigen Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Drogen und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug konnten elektronische Gegenstände festgestellt werden, die mutmaßlich zuvor gestohlen wurden. Die Eigentumsverhältnisse des Opels, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, konnten nicht zweifelsfrei geklärt werden. Den polizeibekannten Mann erwarten nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Diebstahls, sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde sichergestellt. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell