Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221230 - 1509 Frankfurt-Griesheim: Mit Haschisch am Bahnsteig

Frankfurt (ots)

(dr) Eine Polizeistreife des 16. Reviers bemerkte am gestrigen Donnerstag (29. Dezember 2022) am Bahnhof in Griesheim einen jungen Mann, der augenscheinlich etwas zu verbergen hatte. Licht ins Dunkel brachte eine anschließende Kontrolle des 27-Jährigen, bei der über 600 Gramm Haschisch sowie auch mutmaßliches Drogengeld zum Vorschein kamen.

Die Polizeibeamten hielten sich im Rahmen ihrer Fußstreife am Bahnhof Griesheim auf. Dort fiel ihnen ein verdächtiger Mann auf, der auch die Beamten erblickte. Umgehend machte dieser auf dem Bahnsteig kehrt, um nun das Bahnhofsgebäude zu verlassen. Währenddessen nahm er aus einer mitgeführten Tasche eine Tüte heraus, der er sich entledigen wollte. Doch die Streife reagierte schnell und unterzog ihn noch vor Ort einer Kontrolle. In der Tüte befanden sich mehrere Platten Haschisch. Die Beamten stellten rund 620 Gramm der Droge sicher und fanden zudem noch eine Feinwaage sowie über 2000 Euro mutmaßliches Drogengeld bei dem 27 Jahre alten Mann auf. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung erbrachte keine weiteren Beweismittel.

Den 27-Jährigen, welcher nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell