Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressebericht für den Zeitraum 04.03.2022, 06:00 Uhr bis 06.03.2022, 06:00 Uhr

Polizeiinspektion Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom 04.03.2022, 12:00 Uhr bis 05.03.2022, 11:30 Uhr, wurde ein abgestellter Pkw VW durch unbekannte Täter beschädigt. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Scheibe der Fahrertür. Dieser war in diesem Zeitraum am Grabfeld Center in der Meininger Straße in Römhild geparkt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Am Freitag dem 04.03.2022 wurden in der Zeit von 07:45 Uhr bis 17:00 Uhr an drei geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Tiefgarage der Schlossparkpassage in Hildburghausen abgestellt. Es handelt sich um zwei Kennzeichen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und ein Kennzeichen des Hildburghäuser Landkreises.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell