Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Hetzbach: Polizei kontrolliert Fahrverbot am Krähberg

Oberzent (ots)

Das Fahrverbot an Feiertagen, wurde am Krähberg an Fronleichnam (16.06.) von der Polizei überwacht. Beamte der Polizeistation Erbach richteten ihre Kontrollstelle zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an der Landesstraße 3108, Höhe Reussenkreuz ein. Innerhalb von zwei Stunden wurden 14 Motorräder und sechs Autos kontrolliert. Das Fahrverbot griff ausnahmslos bei den gestoppten Motorradfahrern. Die Verstöße wurden jeweils mit 50 Euro geahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell