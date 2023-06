Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugen gesucht - Raub am Bahnhof Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am 17.06.2023, zwischen 00:10 Uhr und 00:20 Uhr, kam es im Bereich des Berliner Platzes zu einem Raubdelikt. Ein 21-jähriger Mann wollte am Bahnhof zu den Gleisen, als er in der Unterführung von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Unbekannten verfolgten den jungen Mann bis auf den Bahnsteig des Gleis 3 und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten. Nachdem die Täter das Mobiltelefon des 21-Jährigen, der bei dem Angriff leicht verletzt wurde, aus dessen Umhängetasche geraubt hatten, flüchteten sie in Richtung Waldeckstraße. Die gesuchten Täter sind circa 20 bis 25 Jahre alt und hatten schwarze Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

