Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Glimpfliche ausgegangener Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind

Am Samstagvormittag kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 5-jährigen Jungen und einem Pkw in der Rabanus-Maurus-Straße in Petersberg. Eine 76-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Rabanus-Maurus-Straße in Richtung Rhönbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 8 wollte unmittelbar vor dem Pkw der 5-jähriger Junge die Straßenseite wechseln und lief auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte zwar noch zu bremsen, konnte einen leichten Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht verhindern. Bei der Bremsung streifte der Pkw auch noch einen Poller am Fahrbahnrand. Das Kind wurde leicht verletzt und zur Vorsorge und Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Samstag kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 279 zwischen Altenfeld und Gersfeld. Ein 58-jähriger Mann aus Bischofsheim befuhr mit seinem Skoda die Bundesstraße in Richtung Gersfeld. In Höhe des Mittelwaldwegs musste der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen, was ein hinter ihm fahrender 59-jähriger, ebenfalls aus Bischofsheim kommender, Motorradfahrer zu spät erkannte. Der Motorradfahrer fuhr auf das Heck des Pkw auf und prallte gegen die Leitplanke, wurde dort auch noch durch sein Motorrad eingeklemmt. Er konnte durch Ersthelfer befreit werden. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, POK Schaffranek)

