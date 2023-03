Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra- Am Donnerstag (16.03.23) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 18.55 Uhr die Justus-Liebig-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße. In der dortigen Linkskurve kam der unbekannte Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Feld, dabei wurde ein Leitpfosten umgefahren. Im Anschluss verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Gesamtschaden etwa 5.000 Euro. Hinweise erbeten an die Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter Tel. 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

