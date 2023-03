POL-OH: Reifendiebstahl

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht MÜCKE In der Zeit von Freitag (03.03) bis Freitag (10.03) kam es auf dem Parkplatz der Liegenschaft "Am Pfaffensteg 2" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug den genannten Parkplatz. Hier kollidierte er mit einem dort geparkten PKW MAZDA. Es entstand am geparkten PKW Heckschaden in Höhe von ca. 1800EUR Der Unfallverursacher ...

mehr