POL-OH: Diebstahl von Metallteilen

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Kindergarten Fulda. Am Mittwochmorgen (15.03.), gegen 10.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, über ein Fenster in einen Kindergarten in der Straße "Am Schulzenberg" im Stadtteil Maberzell einzubrechen. Dabei entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

