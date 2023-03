Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte - Diebstahl von Holz aus dem Waldgebiet Buchwald bei Haselstein

Fulda (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. In der Niesiger Straße im Stadtteil Niesig brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (14.03.) in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter verschafften sich über ein bodentiefes Fester Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Holz aus dem Waldgebiet Buchwald bei Haselstein

Haselstein. Im Zeitraum zwischen Montag (06.03.) und Donnerstag (09.03.) wurden im Waldgebiet Buchwald, nördlich von Haselstein, mehrere Erlen gefällt, zerlegt und abtransportiert. Die Erlen hatten einen Stammdurchmesser von circa 30 bis 40 cm. Anhand der frischen Reifenspuren erfolgte der Abtransport vermutlich mit Hilfe eines großen Traktors mit Anhänger. Wem ist im Tatzeitraum ein Fahrzeug mit Holzstämmen im genannten Bereich aufgefallen? Erlenholz schimmert an den Schnittstellen sehr rötlich. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell