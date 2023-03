Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Scheune - Kennzeichen "MKK - B 420" entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Scheune

Kirtorf. Eine Scheune in der Straße "Grüner Weg" war am Montagabend (13.03.), gegen 23 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger brachen ein Vorhängeschloss der Zugangstür auf. Während des Einbruchsversuchs löste die Alarmanlage aus, weshalb sie vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen "MKK - B 420" entwendet

Grebenhain. Von einem auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Zum Hohenrain" geparkten Audi 80 entwendeten Unbekannte am Montag (13.03.), zwischen 12 und 22.30 Uhr, das hintere Kennzeichen "MKK - B 420". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

