Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Geparkter Skoda beschädigt

Künzell. Ein roter Skoda Octavia wurde am Freitag (10.03.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in der Zeit von 21 Uhr bis Samstag (11.03.), 0 Uhr, in der Diorolfstraße auf dem Parkstreifen vor der alten Piesel ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich aus Fulda kommend im Vorbeifahren den im Gegenverkehr stehende Skoda Okatvia beschädigte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 in Verbindung zu setzen.

Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Eichenzell. Ein schwarzer Audi wurde am Freitag (10.03) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Audi war in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12 Uhr in der Fuldaer Straße auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes geparkt. Der Unfallverursacher, welcher auf unbekannte Art und Weise die Heckstoßstange beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß verhindert - Zeugen gesucht

Fulda. Ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer konnte am Donnerstag (09.03), gegen 17.30 Uhr, in der Konrad-König-Straße einen Zusammenstoß mit einem Pkw rechtzeitig verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Wiener Straße in Richtung von Schleifras-Straße und missachte beim Überqueren der König-Konrad-Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Pedelec-Fahrers. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen und kam hierbei zu Fall. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

4.500 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Lauterbach. Am Samstag (11.03.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer aus Rabenau mit seinem BMW X3 die Straße "Cent" (B 254) aus Richtung des Kreisels "An der Gall" kommend und wollte seine Fahrt in Richtung "Konrad-Adenauer-Platz" fortsetzen. Bedingt durch einen Rückstau musste der Fahrer anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 32-jährige Fahrer aus Schwalmtal mit seinem BMW 320d vermutlich zu spät und fuhr auf den vorderen BMW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Pkw übersehen

Lauterbach. Am Samstag (11.03.), gegen 12.05 Uhr, befuhren ein 25-jähriger Sprinter-Fahrer aus Lauterbach und ein 23-jähriger Daimler-Fahrer aus Fulda in dieser Reihenfolge die Straße "Alter Steinweg" in Richtung Vogelsbergstraße. Im Einmündungsbereich "Alter Steinweg" / "Neuer Steinweg" musste der Sprinter-Fahrer im Zuge des Abbiege-Vorgangs zurücksetzten. Hierbei übersah er derzeitigen Erkenntnissen nach die hinter ihm fahrende Daimler-Fahrerin und touchierte ihr Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell