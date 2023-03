POL-OH: Kaminbrand in Hünfeld-Oberrombach

Osthessen (ots) - FD Geparkter Skoda beschädigt Künzell. Ein roter Skoda Octavia wurde am Freitag (10.03.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in der Zeit von 21 Uhr bis Samstag (11.03.), 0 Uhr, in der Diorolfstraße auf dem Parkstreifen vor der alten Piesel ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich aus Fulda ...

mehr