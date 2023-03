Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Einbruch in Geräteschuppen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Fulda. Am Mittwochmorgen (15.03.), gegen 10.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, über ein Fenster in einen Kindergarten in der Straße "Am Schulzenberg" im Stadtteil Maberzell einzubrechen. Dabei entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geräteschuppen

Fulda. Im Wallweg brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (15.03.) in einen Geräteschuppen ein. Die Täter stahlen einen Kinderroller sowie ein Mountainbike der Marke Prince im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

