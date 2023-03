Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt

Künzell. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin wurde am Mittwoch (15.03.) bei einem Zusammenstoß mit einem 3er BMW schwer verletzt. Die Ford-Fahrerin und die 30-jährige BMW-Fahrerin befuhren beide die Georg-Stieler-Straße. In Höhe der Hausnummer 10 wollte die Ford-Fahrerin nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dies bemerkte die BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Pkw der 36-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die 36-jährige Ford-Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Samstag (11.03.), gegen 9 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Gartenstraße aus Richtung Weidenberggasse kommend in Richtung Willi-Brundert-Straße. Im Bereich der Gartenstraße wollte der unbekannte Fahrer derzeitigen Erkenntnissen nach rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen einen an der linken Seite stehenden Steinpfosten und beschädigte die Abdeckplatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut dem Geschädigten handelt es sich möglicherweise um ein gelbes Fahrzeug mit Kasseler-Kennzeichen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

