POL-OH: Unfall mit Sachschaden auf der B27

Fulda (ots)

Am heutigen Freitag (17.03.2023) kam es gegen 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Fulda-Süd und Rothemann. Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg war mit seinem Pkw VW Golf von der Autobahn A66 abgefahren und befuhr die B27 in Richtung Rothemann. Hinter ihm auf der Bundesstraße fuhr ein 63-jähriger Mann mit einem Fahrzeug Dacia aus dem Kreis Hildburghausen. Nachdem der Aschaffenburger feststellte, dass er die Autobahn wohl in die verkehrte Richtung verlassen hatte, wollte er, nachdem die Fahrbahnteilung aufgehoben war, verkehrswidrig auf der Bundesstraße wenden, um in Richtung Fulda zu fahren. Das Wendemanöver erkannte der Nachfahrende zu spät und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 16.000 Euro.

