Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221214 - 1434 Frankfurt-Sindlingen: Festnahme nach versuchtem Zigarettenautomatendiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Drei 16-Jährige und ein 20-Jähriger versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. Dezember 2022) im Stadtteil Sindlingen einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Allerdings kam ihnen eine Polizeistreife in die Quere, welche das Quartett nach kurzer Flucht festnehmen konnte.

Die vier Beschuldigten machten sich gegen 1:05 Uhr in der Hugo-Kallenbach-Straße mit einer Akku-Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Klar, dass dies nicht lange unbemerkt blieb. Denn gleich mehrere Anwohner nahmen anscheinend den Krach wahr und riefen die Polizei über den Notruf an. Sofort begaben sich mehrere Streifen zu der genannten Anschrift. Offenbar aufgeschreckt von einem Polizeiauto ließen die Langfinger vom Automaten ab und versuchten nun mit einem bereitgestellten Fahrzeug zu entkommen. Die Flucht dauerte jedoch nur kurz an. In der Hoechster-Farben-Straße war letztlich Schluss, als eine Streife das Fahrzeug anhalten konnte. Dabei kam es auch zu einer Kollision, als das Fluchtfahrzeug gegen einen Polizeiwagen prallte. Glücklicherweise kam es nur zu einem Blechschaden. Die eingesetzten Beamten ließen bei den Insassen, drei 16-Jährigen und dem 20-jährigen Fahrer, umgehend die Handschellen klicken. Einer der Diebe hatte sogar im Kofferraum Platz gefunden, was ihn jedoch nicht vor einer Festnahme bewahrte. Alle vier Festgenommenen mussten auf dem Rücksitz der Streifenfahrzeuge Platz nehmen und wurden zur Dienststelle verbracht. Eine im Fußraum des Fluchtautos aufgefundene Flex stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten das Quartett mangels Haftgrund wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell