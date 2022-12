Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221213 - 1432 Frankfurt-Gallus: Taschendieb "tänzelt" 38-Jährigen an

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 38-jähriger Tourist geriet am Montagabend, den 12. Dezember 2022, an einen Taschendieb, der mit dem sogenannten "Antanztrick" sein Portemonnaie entwendete.

Gegen 17.10 Uhr verließ der Geschädigte den Frankfurter Hauptbahnhof über den Südausgang und zog dabei zwei Koffer neben sich her. Offenbar hatte er den falschen Ausgang genommen, sodass er sich zu Fuß in Richtung des Bahnhofsvorplatzes begab. Kurz nach dem Ausgang sprach ihn ein unbekannter Mann freundlich an, tanzte leicht und hakte seine Füße zwischen denen des Opfers ein. Der 38-Jährige bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sah dann, dass der Unbekannte auf einmal sein Portemonnaie in der Hand hielt. Dieses steckte zuvor noch in der Hosentasche des Opfers. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Dieb erhielt der Geschädigte seine Geldbörse wieder zurück. Als er den Inhalt überprüfte, musste er jedoch feststellen, dass sein Bargeld, rund 270 Euro, fehlten. Der Taschendieb hatte sich derweil aus dem Staub gemacht.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 165 cm groß, schlank, leichter Bartwuchs, dunkel gekleidet

