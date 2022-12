Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221214 - 1433 Frankfurt-Stadtgebiet: Festnahme eines Trickdiebs

Frankfurt (ots)

(di) Am Dienstagnachmittag (13. Dezember 2022) konnte ein Trickdieb festgenommen werden, nachdem er auf frischer Tat ertappt wurde.

Zivilen Polizeibeamten fiel der Mann wegen seines auffälligen Verhaltens auf. Der 62-Jährige suchte offensichtlich zunächst im Frankfurter Hauptbahnhof nach Tatgelegenheiten und öffnete in diesem Zuge Rucksäcke mehrerer Passantinnen. Zu einem vollendeten Diebstahl kam es dabei nicht. Nachdem diese Versuche scheiterten, begab sich der Tatverdächtige fußläufig über die Innenstadt in das Frankfurter Nordend. Auf seinem Weg suchte er mehrfach Bäckereien und Supermärkte auf, ohne jedoch etwas zu kaufen. Sein weiterer Weg führte ihn an die Konstablerwache, wo er eine Straßenbahn zurück in Richtung Hauptbahnhof bestieg. Hier legte er schnell den Fokus auf sein späteres Opfer, eine 41-jährige Frau. Während diese telefonierte, entwendete er ihr Portemonnaie aus deren offener Handtasche, welche sie über die Schulter hängen hatte. Die Tat verdeckte er mit einem Schal und einem Papierprospekt.

Als der Täter die Straßenbahn an der Haltestelle Münchner Straße verließ, wurde er festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte auch für Trickdiebstähle zum Nachteil zweier Juweliergeschäfte in Frankfurt verantwortlich ist, bei denen jeweils Ringe im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurden. Da der Täter über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell