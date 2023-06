Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Geldbetrag von Seniorin

Wuppertal (ots)

Zwischen Anfang Mai und Mitte Juni gaben sich Betrüger mehrfach als Polizeibeamte aus und erbeuteten so hohe Summen Bargeld von einer 80-jährigen Remscheiderin. Am 04.05.2023 erhielt die Frau den ersten Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser konnte sie davon überzeugen, einen vierstelligen Betrag bei der Bank abzuheben und vor ihrer Haustür abzulegen. Eine unbekannte Person holte das Geld ab. Der Prozess wiederholte sich mehrere Male bis Mitte Juni. Der Täter erbeutete so einen hohen fünfstelligen Betrag Bargeld und Schmuck, bevor der Betrug auffiel. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und teilen Sie diese mit ihren Verwandten und Freunden: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Bei Besuchen der angeblichen Amtsperson, lassen Sie diese währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell