Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab (18.05.2023)

Aach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Landesstraße 194. Ein 43-jähriger Fiat-Fahrer war auf der L 194 von Engen herkommend in Richtung Aach unterwegs. Am Ortseingang kam der Mann in einer Linkskurve nach links von der Straße ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte gegen ein Verkehrsschild. Hierbei wurde die Ölwanne des Wagens beschädigt. Trotzdem fuhr der 43-Jährige weiter in Richtung Eigeltingen, wo er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden konnte. Die Beamten stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Da während der Fahrt Öl aus dem Fiat auslief, musste die Feuerwehr Aach die Straße reinigen. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung und einer Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell