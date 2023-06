Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Hailtingen: Diebstahl von Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.06.2023, zwischen 17:55 Uhr und 18:20 Uhr wurde in Weil am Rhein, Ortsteil Hailtingen, in der Freiburger Straße ein Pedelec im Wert von 5000 Euro entwendet. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge, sollen zwei Männer das Fahrrad abtransportiert und im Bereich der Güterstraße in einen weißen Transporter geladen haben. Beide Täter seien zirka 20 Jahre alt gewesen. Ein Täter soll eine helle Baseballmütze mit Schild nach hinten, ein helles T-Shirt, eine helle kurze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621/9797-0, in Verbindung zu setzen.

