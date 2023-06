POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Eine 58-jährige Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls befuhr am Donnerstag, 08.06.2023, gegen 15:20 den Wanderweg "Unterer Wiesenhaldenweg" von Maulburg in Richtung Langenau. An einer Engstelle, die für ihr Fahrzeug zu schmal war, fuhr sie zu weit rechts, geriet mit dem Hinterrad in die steil abfallende Böschung und stürzte etwa drei Meter ...

mehr