POL-FR: Lörrach-Haagen: Brand einer Gartenhütte - Feuerwehr im Einsatz

Staufen/Ballrechten-Dottingen (ots) - Am Donnerstag, 08.06.2023, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 125 ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landesstraße 125 von Staufen herkommend in Richtung Ballrechten-Dottingen. In Höhe der Kreuzung zur Föhrenbergstraße übersah ...

mehr