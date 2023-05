Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sonntag, 7. Mai 2023

Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 06.05.2023, 15:13 Uhr Ein 13-jähriger Junge stürzte mit seinem Rad in Heinebach in der Straße "Auf der Welle" in Heinebach und verletzte sich dabei leicht am Oberschenkel. Er wurde in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht.

Verkehrsunfall Personenschaden, Rotenburg/Fulda Samstag, 06.05.2023, 12:33 Uhr Ein 45-jähriger Radfahrer aus Rotenburg verlor aufgrund erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über sein Rad und stürzte in der Pestalozzistraße. Er kam leichtverletzt in das Klinikum Rotenburg, die Polizei veranlasste eine Blutentnahme. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 06.05.2023, 21:50 Uhr Ein 64-jähriger Mann aus Alheim verlor auf gerader Strecke am Radweg zwischen Baumbach und Braach die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in einen Graben. Er erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungstransportwagen in das Klinikum Rotenburg gebracht. Der Radler war alkoholisiert, die Polizei veranlasste eine Blutentahme. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Rotenburg/Fulda Samstag, 06.05.2023, 22:44 Uhr Ein 62-jähriger Mann aus Rotenburg stürzte mit seinen Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) in der Braacher Straße auf dem Gehweg und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde im Klinikum Rotenburg aufgenommen; da er Alkohol konsumiert hatte, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Kein Sachschaden

Gefertigt:

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell