Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Am Donnerstag (04.05.2023) ereignete sich gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Bardostraße / Johannisstraße in Fulda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Peugeot 206, ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Combo und ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan befuhren - in dieser Reihenfolge - die Bardostraße aus Richtung Neuenberg kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Im Kreuzungsbereich Bardostraße / Johannisstraße mussten der Fahrer des Pkw Peugeot und der Fahrer des Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Fahrer des Nissan zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw Opel auf, dieser wurde wiederum auf das Heck des Peugeot aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell